إدارة بايدن تستثني السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد صينية من الدعم

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” قواعد لتحديد الكيانات الأجنبية غير المؤهلة للحصول على الدعم والمزايا المشمولة في قانون خفض التضخم.

وقال نائب وزير الطاقة“ديفيد تورك”:“نحن نتحدث عن الشركات الخاضعة لسيطرة أو ولاية حكومة دول كوريا الشمالية أو الصين أو روسيا أو إيران، كما هو مكتوب في القانون”، بحسب موقع“ذا هيل”.

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وأضاف“تورك”، أنه يجب أن يكون الكيان مؤسسًا ومقره الرئيسي داخل إحدى تلك الدول، كما يجب أن تسيطر حكومة تلك الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر على ما لا يقل عن 25% من حقوق التصويت أو الملكية أو مقاعد مجلس إدارة الشركة.

وأوضح“جون بوديستا”، مستشار الطاقة المتجددة بالبيت الأبيض، أن تلك التوجيهات ستوفر الوضوح واليقين لشركات صناعة السيارات الأمريكية ومصنعي البطاريات ومنتجي المعادن المهمة، مضيفًا أن ذلك سيشجع الصناعات على الاستثمار في سلاسل التوريد وسيدعم الوظائف ذات الأجور الجيدة في الولايات المتحدة.

ويدعم قانون خفض التضخم الأمريكيين بنحو 7500 دولار عند شراء سيارة كهربائية، وبدءًا من عام 2024، لا يمكن تصنيع المركبات الكهربائية بمكونات من كيان أجنبي للاستفادة من الدعم، وفي عام 2025، سيسري هذا على معادن البطاريات، مثل الليثيوم والكوبالت والجرافيت والنيكل.

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