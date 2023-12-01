لولا يعتبر قطر بوابةً للدخول إلى الشرق الأوسط

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

الدوحة – ألقى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خطابًا في افتتاح“منتدى الاقتصاد البرازيلي-القطري: الفرص والأعمال” الذي أُقيم في الدوحة، يوم الخميس (30) وشارك فيه رجال الأعمال والسلطات البرازيلية والقطرية، وأكّد لولا على رغبته في تعزيز العلاقات التجاريَّة مع القطريين وتطلُّعه إلى أن ينوّع البلد في قائمة استثماراته في البرازيل.

وفي خطابه، صرّح الرئيس قائلًا:“نرغب في النظر معًا إلى المستقبل وجذب موجة جديدة من الاستثمارات إلى البرازيل. لقد نمت التجارة الثنائية بيننا بشكل هائل، حيث زادت من حوالي 38 مليون دولار في عام 2003 إلى 1.6 مليار دولار حاليًا. واليوم، نَعتبِرُ قطر إحدى بوَّاباتنا الرئيسية للتعامل مع منطقة الشرق الأوسط وهي تضم رجال أعمالٍ نشطين ولديهم اهتمام كبير في البرازيل”.

لولا يلقي خطاباً أمام السلطات ورجال الأعمال القطريين.

وعلى هذا الصعيد، يرى لولا فرصًا تجاريةً في مجموعة متنوعة من القطاعات. إذ قال:“هناك مساحة وفيرة لتنويع جدول أعمالنا التجاري بمنتجاتٍ ذات قيمة مضافة أعلى، مثل قطع غيار السيارات، ومنتجات الدفاع، وطائرات إمبراير”.

بالإضافة لذلك، تحدَّث الرئيس عن عمليّة الحداثة في التجارة البرازيلية-العربية. وأفاد:“تقوم البرازيل أيضًا بتنفيذ تدابير لتسهيل التجارة مثل النظام الإلكتروني المُستخدم للتحقق والتوقيع على الوثائق التابعة لعمليات التجارة الثنائية. من خلال هذا النظام -الذي يعمل حاليًا في تجارتنا مع مصر والأردن، ستكون لدينا إمكانية تقليل المدد والتكاليف اللازمة للمعاملات التجارية بين البرازيل وقطر”، مشيرًا في قوله إلى نظام سلسلة الكتل“إلوس” (Ellos Blockchain) التابع للغرفة التجارية العربية البرازيلية.

ومن الجدير بالذكر أنَّه كان قد تم تنظيم منتدى الاقتصاد البرازيلي-القطري من قبل الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والغرفة التجارية والصناعية القطرية، بالتعاون مع وزارة الخارجية البرازيلية عبر الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (أبيكس برازيل).

بدوره اختتم الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، السيد تامر منصور، الحدث بتأكيده على أهمية الشراكات بين البرازيل والدول العربية، والتي وصفها بأنّها:“تزداد قوّةً يومًا بعد يوم في قطَّاع الأعمال”.

وفيما يخصّ الرئيس لولا، أضاف منصور:“الرئيس لولا هو أسطورةٌ في الدول العربية. فهو يفكِّر في العلاقات مع هذه الدول ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن من خلال الروابط الثقافية، والتي قد أسفرت عن علاقة اقتصادية. إذ وقبل 20 عامًا، عندما كان أحدهم يتحدَّث عن العرب والبرازيل، كان يتحدث عن اللحوم والدواجن. بيد أنّنا اليوم، نتحدَّث عن شراكات استراتيجية”.

السلام في الشرق الأوسط

تحدَّث أيضًا لولا عن هذا العنوان، قائلًا:”نحن نشترك في روح السلام”. وأضاف:“تلعب قطر دورًا دبلوماسيًّا ذو أهمية، وذلك بفضل سياستها الخارجية النشطة والمستقلَّة، وهو محاورة رئيسية في عدة قضايا ذات نطاق إقليمي وعالمي. ففي هذا الوقت، الذي عادت فيه الحروب لتجتاح الشرق الأوسط، تعود قطر مرةً أُخرى لأداء دورٍ محوريٍّ من أجل إحلال السلام في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

أخيرًا في هذا السياق، بارك لولا لقطر على وساطتها الناجحة في الاتفاق بين إسرائيل وحماس، الذي أُعلن عنه قبل بضعة أيام، والذي تضمَّن هدنة مؤقتة وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، بما فيهم النساء والأطفال.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان.





ريكاردو ستوكرت / رئاسة الجمهورية. ريكاردو ستوكرت / رئاسة الجمهورية.