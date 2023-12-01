الرئيس لولا: قطر شريكٌ غايةٌ في الأهميّة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

الدوحة – اجتمع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، صباح يوم الخميس الموافق (30) نوفمبر/تشرين الثاني، في الدوحة وتحديدًا في قصر الديوان الأميري حيث أُقيمت مراسم استقبال رسميّة لدى وصول الرئيس. وخلال الاجتماع الثنائي، جرى الحديث عن فرص الاستثمار المتزايدة، توسيع وتنويع التجارة الخارجية، والشراكة في تنظيم اجتماع مجموعة العشرين – الذي سيعقد في البرازيل العام المقبل، كما تبادل حضراتهما وجهات النظر حول القضايا الجيوسياسية في الشرق الأوسط والسلام العالمي.

آل ثاني: الرغبة في توسيع العلاقات التجارية

بعد الاجتماع، وفي لقاءٍ مع وسائل الإعلام عند باب فندق ريتز-كارلتون الدوحة، حيث استُضيف الرئيس، قال لولا إن اللقاء مع الأمير كان مهمًا لسببين:“أولاً، لأن البرازيل عادت إلى المشاركة في الجيوسياسة العالمية وقطر شريكٌ غاية في الأهميّة- من المهم أن نتذكر أنه عندما جئت هنا للمرة الأولى، كان لدينا علاقةً تجاريةً بقيمة 36 مليون دولار والآن وصلت إلى 1.6 مليار دولار، مع إمكانية استثمار كبير من قبل قطر، خاصةً في البحث الجديد في استكشاف النفط، وإعادة التحريج في البلاد، والحفاظ على زراعةٍ منخفضةِ الكربون. إن البرازيل تثير اهتمامهم بشكلٍ كبير، خاصةً في هذه اللحظة التي تقوم فيها بلادنا بانتقالٍ طاقيٍّ قويٍّ جدًا”.

أمّا السبب الثاني لزيارة لولا إلى الدوحة، على حدّ قوله:“كان لتقدير قطر، والاعتراف بدورها الهام في إطلاق سراح البرازيليين الذين كانوا في قطاع غزة. لا يزال هناك برازيليون في غزة وأحدهم من الرهائن الذي قد يتمّ إطلاقه في هذه الايّام، وفيما يتعلق بهذا جئت لأشكره”. وفقًا للحكومة، يحمل الرهينة البرازيلي جنسيَّةً مزدوجة.

بدورِه أعرب الأمير عن رغبته في توسيع الاستثمارات الثنائية، ووافق على دعوة الرئيس لولا لزيارة البرازيل في عام 2024 وللمساعدة في رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، التي ستبدأ يوم الجمعة الموافق (01) من ديسمبر/كانون الأوّل.

أفاد أيضًا آل ثاني بأنّ هناك نقصًا في القادة في العالم، وأن القطريين سعداء جدًا بعودة لولا إلى رئاسة الجمهورية، وينظرون إلى هذه العودة كأملٍ سواء في سياق الأمريكتين أو على السَّاحة الدولية ككلّ. كما نقل الأمير إلى الرئيس لولا تحيةً باسم والده حمد بن خليفة آل ثاني.

نهايةً، وجب التنويه إلى أنّ البرازيل وقطر تقتربان من إكمال الـ 50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية في عام 2024. إذ بدأت هذه العلاقة في عام 1974، ثلاث سنوات فقط بعد استقلال قطر. ومنذ ذلك الحين، تم الحفاظ على تعزيز هذه العلاقات الثنائية من خلال إجراء اجتماعاتٍ دوريَّة واستشاراتٍ سياسية بين البلدين. ولذا فإنّ ذكرى الخمسين عامًا هذه نقطةٌ بارزةٌ تسلِّط الضوء على استمرارية وأهمية العلاقة البرازيلية القطرية على مرّ الزمن.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان.

ريكاردو ستوكرت / رئاسة الجمهورية ريكاردو ستوكرت / رئاسة الجمهورية