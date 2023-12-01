الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

MENAFN - Al-Anbaa) تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب الجمعة بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المتداولون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت لاحق.

وارتفع الذهب في المعاملات‭ ‬الفورية 0.2% إلى 2039.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ارتفاعا يزيد عن 60 دولارا في نوفمبر/تشرين الثاني في ثاني زيادة شهرية على التوالي.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.1% إلى 2059.00 دولار، وفقا لـ "رويترز".

وأظهرت بيانات الخميس أن إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر/تشرين الأول، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.

ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 25.29 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1013.52 دولار للأونصة.