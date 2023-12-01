تراجع إيرادات منتجي النفط والغاز في روسيا 41% في أول 9 أشهر من العام

تراجع إيرادات منتجي النفط والغاز في روسيا 41% في أول 9 أشهر من العام
التاريخ
12/1/2023 2:05:05 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال البنك المركزي الروسي في مراجعته للاستقرار المالي، إن إيرادات أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في روسيا انخفضت 41% في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع تراجع أحجام الصادرات وأسعارها.
وأضاف البنك أن سعر خام الأورال الرائد في روسيا انخفض في الفترة نفسها بنسبة 26% في المتوسط، بينما انخفضت الصادرات عبر شبكة خطوط أنابيب النفط التي تحتكرها شركة ترانسنفت 8%.
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