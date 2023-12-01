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تراجع إيرادات منتجي النفط والغاز في روسيا 41% في أول 9 أشهر من العام

12/1/2023 2:05:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال البنك المركزي الروسي في مراجعته للاستقرار المالي، إن إيرادات أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في روسيا انخفضت 41% في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع تراجع أحجام الصادرات وأسعارها.

وأضاف البنك أن سعر خام الأورال الرائد في روسيا انخفض في الفترة نفسها بنسبة 26% في المتوسط، بينما انخفضت الصادرات عبر شبكة خطوط أنابيب النفط التي تحتكرها شركة ترانسنفت 8%.

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