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ما توقعات إيلون ماسك لأكبر 10 شركات لصناعة السيارات حول العالم في المستقبل؟

12/1/2023 2:05:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد الملياردير "إيلون ماسك" في مؤتمر "نيويورك تايمز ديلبوك" هذا الأسبوع بشركات صناعة السيارات الصينية قائلاً إنها تتمتع بقدرة تنافسية عالية، وإن الصين جيدة للغاية في التصنيع وأخلاقيات العمل بها لا تصدق.

وأضاف أن أكبر 10 شركات لصناعة السيارات حول العالم في المستقبل قد تكون في الغالب شركات صينية، إلا أن "تسلا" الأمريكية ستكون على رأسها جميعًا.

وصرح في المؤتمر قائلاً: هناك الكثير من الأشخاص يعتقدون أن أفضل 10 شركات للسيارات ستكون "تسلا" في صدارتها وبعدها 9 شركات صينية، أعتقد أنهم ربما لا يكونون مخطئين.

وذلك على النقيض مما ذكره المدير التنفيذي لـ "تسلا" في عام 2011 عندما سخر من جودة السيارات الكهربائية التي تصنعها "بي واي دي"، لكنه أقر في مايو الماضي بأن سيارات الشركات الصينية تتمتع بقدرة تنافسية عالية.

جدير بالذكر أن البراعة التصنيعية للصينية "بي واي دي" أثارت إعجاب "تشارلي مونجر" نائب رئيس "بيركشاير هاثاواي" الذي وافته المنية هذا الأسبوع، ورغم تجنب "بيركشاير هاثاواي" لصناعة السيارات بشكل عام إلا أن "مونجر" قاد استثمارًا ناجحًا للغاية في "بي واي دي".

واقتربت "بي واي دي" في الربع الثالث من تجاوز "تسلا" من حيث مبيعات السيارات الكهربائية.

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