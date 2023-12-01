10 طرق لبناء فريق موارد بشرية قوي بميزانية محدودة

MENAFN - Al-Anbaa) إن قسم الموارد البشرية أساسي لنجاح أي شركة، حيث تتأثر الإنتاجية العامة بشكل كبير بفريق الموارد البشرية الذي يضمن مكانا للعمل الإيجابي والناجح.

لذا يُعد بناء فريق موارد بشرية قوي أمرا بالغ الأهمية لإدارة القوى العاملة للشركة وضمان الامتثال للوائح التوظيف.

ومع ذلك، يمكن أن تشكل الميزانيات المحدودة تحديًا عندما يتعلق الأمر بالاستعانة بموظفي الموارد البشرية الأكفاء والاحتفاظ بهم.

ولكن لحسن الحظ، هناك استراتيجيات ذكية يمكن أن تساعد على التغلب على القيود المالية مع الاستمرار في بناء فريق موارد بشرية يتميز بالكفاءة.

فيما يلي، يقدم أعضاء مجلس الموارد البشرية في فوربس بعض الطرق الفعّالة من حيث التكلفة لتكوين فريق موارد بشرية قوي ومؤثر.



1- الاستعانة بموظفي الموارد البشرية من ذوي عقلية النمو

- من الأهمية بمكان التفكير على نطاق واسع في وظيفة الموارد البشرية وتوظيف شريك أعمال للموارد البشرية يتمتع بعقلية النمو.

- وأيضًا البحث عن شخص يمكنه تعلّم جميع جوانب العمل ويكون على استعداد للتعمق في العمل القائم على المهام حسب الحاجة، والذي سيثبت أنه لا يُقدر بثمن على المدى الطويل.

- مع مراعاة أن يكون هذا الشخص قادرًا على العمل ضمن قيود ميزانية الشركة الناشئة مع دعم الإدارات المختلفة.

2- بناء أنظمة قابلة للتطوير

- هناك عدد لا يحصى من خيارات الخدمة الذاتية التي تسمح للفرق الأصغر بدعم الأعمال بنجاح عندما تكون جديدة ومتنامية.

- لذا يُنصح بالتركيز على المجالات الأساسية للأعمال المهمة في المرحلة الحالية والتأكّد من توافق مجموعة مهارات الفريق.

3- توظيف أفضل المواهب فقط

- يرتكب كثير من أصحاب الشركات الناشئة الخطأ الشائع المتمثل في الاستعانة بموظفين أقل خبرة و"مناسبين للميزانية" لمساعدة شركتهم.

- ولكن لتحقيق أعلى أداء، يجب الاستعانة بأفضل الموظفين أداءً بدلًا من إهدار المال والوقت خاصة عندما تكون الشركة ناشئة أو قيد التطور.

4- المفاضلة بين الاستعانة بمصادر خارجية مقابل التوظيف الداخلي

- من الاستراتيجيات الفعّالة التي يوصى بها البحث داخل فريق العمل الحالي لمعرفة ما إذا كان هناك موظف لديه أي خبرة أو اهتمام بالموارد البشرية ويمكنه تخصيص جزء من وقته للموارد البشرية أو توظيف شخص يمكنه شغل كثير من الأدوار.

- يمكنهم العمل مع مستشار الموارد البشرية لمساعدتهم وإرشادهم في بناء الموارد البشرية.

- يُنصح كذلك بالبحث عن جوانب العمل التي يجب الاستعانة بمصادر خارجية لها.

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يُعد هذا نقطة انطلاق رائعة للمضي قدمًا في مجال الموارد البشرية.

5- العمل مع منظمة مهنية

- يجب ألا ترتكب الشركات الناشئة خطأ نقص الموظفين في فرق الموارد البشرية لخفض التكاليف.

- إذا لم تتمكن الشركة من المنافسة من ناحية الحوافز والمكافآت، فيمكنها التأكيد على عوامل مرغوبة أخرى مثل تبني ثقافة عمل إيجابية أو إيجاد توازن جيد بين العمل والحياة أو تقديم فوائد شاملة.

6- تدريب الموظفين الحاليين

- حدد وظائف الموارد البشرية الرئيسية ذات الصلة بعملك واستثمر في تدريب موظفيك الحاليين ليكونوا على دراية جيدة في تلك المجالات.

- هذا لن يبقي الأمور بسيطة وسهلة الإدارة فحسب، بل سيعزز أيضًا سهولة التنقل داخل الفريق.

- سيؤدي تمكين الموظفين من تحمل مسؤوليات الموارد البشرية أيضًا إلى تكوين فريق أكثر كفاءة وفاعلية بشكل عام.

7- الاستعانة بمصادر خارجية للوظائف المعتادة

- الاستعانة بمصادر خارجية أمر أساسي. يمكن تنظيم معلومات الموارد البشرية المهمة (أي بناء المعرفة) والمعتادة (أي الوظائف الإدارية من كشوف المرتبات والمهام القانونية واللوجستية) والاستعانة بمصادر خارجية لإنجاز المهام المعتادة.

8- أتمتة وظائف الموارد البشرية

- بالنسبة للمشاريع الجديدة، فإن أفضل طريقة لبناء فريق فعّال هي أتمتة عمليات الموارد البشرية (على سبيل المثال، علاقات الموظفين وإدارة كشوف المرتبات وغيرها الكثير).

- باستخدام برنامج نظام إدارة الموارد البشرية وتعيين أخصائي عام في الموارد البشرية يساعده مسؤول تنفيذي في الموارد البشرية للتعامل مع بقية الوظائف مثل إدارة الأداء والتوظيف والتعلم والتطوير والسياسات والانضباط والتظلمات.

- مع نمو الأعمال، يمكنك إنشاء مراكز التميز تدريجياً، وتوسيع نطاق فريق الموارد البشرية.

9- تثقيف الذات حول وظيفة الموارد البشرية

- من الأهمية بمكان فهم طبيعة الموارد البشرية وما تقدمه للمؤسسة بشكل أكبر من مجرد متابعة السياسات وكشوف المرتبات، واستكشاف كيف يمكن أن يكون الدور محركًا تجاريًا.

10- الاستثمار في برمجيات الموارد البشرية

- الاستفادة من التكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية لبعض مهام الموارد البشرية ذات القيمة المنخفضة للمساعدة في تقليل تكاليف التوظيف مع ضمان تغطية وظائف الموارد البشرية الأساسية بكفاءة.

وكذلك الاستثمار في برامج الموارد البشرية التي يمكنها توسيع نطاق العمل، والاستعانة بمصادر خارجية لخبرة الموارد البشرية الرئيسية من خلال الاستشاريين أو الموظفين المستقلين، وأيضًا تركيز الجهود على بناء ثقافة قوية للشركة كأساس لاستراتيجيتك.