تعرف على أهم 3 فرص استثمارية في العقد القادم

MENAFN - Al-Anbaa) يُقصد بالفرص الاستثمارية أي المشاريع المتاحة التي يتم توظيف أموال المستثمر فيها بهدف الحصول على الأرباح سواء على المدى القصير أو الطويل أو كلاهما.

وتختلف أنواع الفرص الاستثمارية تبعًا لطبيعة المجال الاستثماري ونوعه وكذلك مدته، ولكن الشيء الوحيد المؤكّد هو حاجة رواد الأعمال إلى الابتكار وخلق طرق جديدة لكسب المال.

ومن المتوقع أنه تكون مجالات العقارات والذكاء الاصطناعي والتمويل أكبر 3 فرص تجارية في السنوات القادمة.

في هذا التقرير، نستعرض هذه الصناعات الثلاث التي ستشهد نموًا مطردًا على مدى العقد المقبل، مع ذكر الأسباب.

صعود بروبتك أحدثُ تحوّل في صناعة العقارات



- قد تبدو صناعة العقارات صناعة تقليدية، إلا أن هناك بعض المفاهيم غير التقليدية التي تنطوي عليها تلك الصناعة والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث طفرة كبيرة في السنوات القادمة.

- وقد شهدت تكنولوجيا العقارات بروبتك (Proptech) نموًا مطردًا على مدى السنوات القليلة الماضية، مما عزز الطريقة التي نشتري بها العقارات ونبيعها ونديرها.

- يشير مصطلح بروبتك أو التكنولوجيا العقارية إلى دمج الحلول التكنولوجية في قطاع إدارة العقارات، لتوفير حلول فعّالة وسريعة لكثير من العقبات.

- ومن بين هذه العقبات كفاءة استخدام الطاقة وأتمتة الخدمات العقارية من خلال الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية مثل أنظمة إدارة الممتلكات الرقمية، وتقنيات المنازل الذكية لمراقبة استخدام الطاقة وأنظمة الأمان وغير ذلك الكثير.

- ومع ذلك، هناك اعتقاد سائد بأنه مع زيادة استخدام هذه التقنية على نطاق واسع، فإنها ستُحسن بشكل كبير من طريقة شراء المنازل وبيعها.

التكنولوجيا المالية تُحدث ثورة في التمويل



- لطالما كان التمويل صناعة رابحة، سيّما وقد أصبح الآن في متناول الشخص العادي. وكل هذا بفضل التقنيات الجديدة، مثل تطبيقات التكنولوجيا المالية والإقراض من نظير إلى نظير (peer-to-peer lending)، والتي تسهل على الناس إدارة أموالهم واستثمارها بغض النظر عن مبلغ رأس المال.

- بالإضافة إلى ذلك، تجعل هذه التقنيات التمويل أكثر شفافية. ومن المتوقع أن يشهد الإقراض العقاري، وهو صناعة داخل التمويل، أقصى قدر من النمو.

- ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في تنويع عملية الإقراض، يمكن أن نتوقع من كثيرين السعي للحصول على قروض عقارية توفر فرصًا جديدة للمقرضين أنفسهم وصناعة العقارات بأكملها.

- من المرجح أن يكون لهذه التطورات تأثير إيجابي على الاقتصاد. مع استمرار التكنولوجيا في تسهيل إدارة الناس لأموالهم، سيتمكن مزيد من الناس من الاستثمار في العقارات والأصول الأخرى.

الذكاء الاصطناعي في الإقراض العقاري



- يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي على كثير من الصناعات المختلفة، إلا أنه يتمتع بأكبر قدر من الإمكانات في الإقراض العقاري.

- حيث يمكّن الذكاء الاصطناعي المقرضين من ضمان دفع القروض بسرعة ودقة، مما يقلل من الوقت والتكلفة المتضمنة في العملية، مع تحديد الأنماط والاتجاهات في السوق أيضًا، مما يسمح للمقرضين بالاستثمار بشكل أفضل.

- تتجه صناعة الرهن العقاري نحو الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لأنها تساعد المقرضين على تحقيق المزيد بموارد أقل.

- مع استمرار البنوك في التعامل مع تكاليف الامتثال، ستكون التكنولوجيا أداة مهمة لها للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.

- لا تقتصر فوائد الذكاء الاصطناعي على الإقراض العقاري. فقد بدأ بائعو السيارات بالفعل في استخدام التكنولوجيا لتبسيط عملياتهم، مما يسمح لهم بتقديم عروض أكثر تخصيصًا وموافقات أسرع.

تنفيذ نماذج أعمال جديدة

- تُعد إقامة الشبكات وبناء الشراكات الاستراتيجية أمرًا ضروريًا لرواد الأعمال الذين يسعون إلى النجاح في صناعات العقارات والذكاء الاصطناعي والتمويل.

- يمكن لرجال الأعمال الذين يرغبون في دخول هذه الصناعات أن يبدأوا من خلال تنمية العلاقات مع اللاعبين الرئيسيين وخبراء الصناعة وأصحاب المصلحة.

توفر هذه العلاقات والشراكات الآتي:

1- إمكانية الوصول إلى الموارد: يمكن للشراكات الاستراتيجية والشبكات أن توفر الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك رؤوس المال والتكنولوجيا والمواهب والخبرة الصناعية.

2- فرص التعاون: يفتح بناء العلاقات والشراكات مع الجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة فرصًا للتعاون لتنفيذ المشاريع ومبادرات البحث والتطوير.

خاصةً وأن مجالات الذكاء الاصطناعي والتمويل والعقارات يغلب عليها التعقيد. وينبغي لحل مشكلة في أحد المجالات، الجمع بين الخبرات المُستقاة من تخصصات متعدّدة.

3- تطوير الأعمال: يمكن للتعاون مع مطوري العقارات والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وشركات الذكاء الاصطناعي أن يساعد رواد الأعمال على تحديد أسواق جديدة أو توسيع عروض خدماتهم أو الوصول إلى قنوات توزيع جديدة.

- وختامًا، هناك اقتناع سائد بأن أهم 3 فرص تجارية للعقد المقبل تكمن في العقارات والذكاء الاصطناعي والتمويل، وذلك لأن هذه المجالات الثلاثة مهيأة للاضطرابات وبقوة.

- مع انتقالنا إلى عالم يحركه الذكاء الاصطناعي، ستكون الشركات التي يمكنها التكيف مع هذه التغييرات أكثر نجاحًا من تلك التي تتخلف عن الركب.