جولدمان ساكس يحذر أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل

MENAFN - Al-Anbaa) يتوقع "جولدمان ساكس" أن أسعار النفط أمامها المزيد من الارتفاع، وقد تصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل في العام المقبل، بسبب مخاطر تتعلق بانقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط في حال تصاعد الصراع.

ومن الممكن أن يكون تأثير انقطاعات هذه الإمدادات محدودًا، لأن الشرق الأوسط يمثل حصة أقل من الإمدادات العالمية مقارنة بما كان عليه في السبعينيات والثمانينيات، وحتى الآن، كان للحرب بين حماس وإسرائيل تأثير طفيف على أسعار النفط.

وفي مذكرة صدرت هذا الأسبوع، أضاف استراتيجو البنك أنه مع ذلك فإن أسعار النفط متقلبة ويمكن أن ترتفع مؤقتًا لمجرد مخاوف من الاضطرابات كما حدث في بداية الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.



وأوضح البنك الأمريكي أنه من المرجح أن تكون سياسة إنتاج "أوبك" وانضباطها عاملين رئيسيين يدعمان مسار الأسعار في 2024.