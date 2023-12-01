-->

Saturday, 02 December 2023 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جولدمان ساكس يحذر أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل

12/1/2023 2:05:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتوقع "جولدمان ساكس" أن أسعار النفط أمامها المزيد من الارتفاع، وقد تصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل في العام المقبل، بسبب مخاطر تتعلق بانقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط في حال تصاعد الصراع.

ومن الممكن أن يكون تأثير انقطاعات هذه الإمدادات محدودًا، لأن الشرق الأوسط يمثل حصة أقل من الإمدادات العالمية مقارنة بما كان عليه في السبعينيات والثمانينيات، وحتى الآن، كان للحرب بين حماس وإسرائيل تأثير طفيف على أسعار النفط.

وفي مذكرة صدرت هذا الأسبوع، أضاف استراتيجو البنك أنه مع ذلك فإن أسعار النفط متقلبة ويمكن أن ترتفع مؤقتًا لمجرد مخاوف من الاضطرابات كما حدث في بداية الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وأوضح البنك الأمريكي أنه من المرجح أن تكون سياسة إنتاج "أوبك" وانضباطها عاملين رئيسيين يدعمان مسار الأسعار في 2024.

MENAFN01122023000130011022ID1107523095

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث