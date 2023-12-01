MENAFN - Al-Anbaa) تشاركت سنغافورة وزيورخ صدارة قائمة أغلى المدن للعيش بها حول العالم، وفقًا لنتائج الاستطلاع السنوي الذي تجريه وحدة "الإيكونومست" للاستخبارات الاقتصادية (إي آي يو) لتكاليف المعيشة على مستوى العالم لعام 2023.

وجاءت سنغافورة في الصدارة نظرًا لارتفاع تكلفة منتجات البقالة والملابس وتكلفة امتلاك سيارة خاصة، في حين أدت قوة العملة وارتفاع أسعار الأدوات المنزلية والأنشطة الترفيهية إلى صعود زيورخ إلى قمة الترتيب.



بينما تراجعت نيويورك التي تقاسمت المركز الأول مع سنغافورة في العام الماضي إلى المركز الثالث بالتشارك مع جنيف.

وأجرت "إيكونومست إنتلجنس يونيت" الاستطلاع في الفترة من الرابع عشر من أغسطس حتى الحادي عشر من سبتمبر هذا العام، إذ تمت مقارنة 400 سعر عبر أكثر من 200 منتج وخدمة في 173 مدينة حول العالم، مع استبعاد كاركاس في فنزويلا بسبب ارتفاع الأسعار بها بحوالي 450% منذ عام 2022.



في حين شهدت المدن الصينية تراجعًا في تصنيف هذا العام إذ انخفض ترتيب ناجينغ وووشي وداليان وبكين بأكثر من 25 مركزًا، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى بطء التعافي في البلاد بعد الوباء وتراجع الطلب الاستهلاكي، كما أن ضعف الين الياباني أدى إلى تراجع طوكيو 23 مركزًا لتحتل الترتيب الستين.

هذا وظلت العاصمة السورية دمشق أرخص مدن العالم، رغم ارتفاع سعر سلة تكاليف المعيشة بها بنسبة 321%.

وبشكل عام، ارتفعت الأسعار العالمية بمتوسط 7.4% على أساس سنوي، أي بتباطؤ طفيف عن معدل الزيادة البالغ 8.1% في العام الماضي، وتتوقع وحدة "الإيكونومست" استمرار التضخم في التباطؤ في العام المقبل، لكنها حذرت من أن أي تصعيد في الحرب بين حماس وإسرائيل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.