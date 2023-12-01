استشهاد صحفي بوكالة الأناضول في غزة

استشهاد صحفي بوكالة الأناضول في غزة
التاريخ
12/1/2023 10:11:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد الصحفي في وكالة الأناضول التركية للأنباء منتصر الصواف في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه باستشهاد الصواف يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا إلى 72 منذ بدء العدوان على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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