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استشهاد صحفي بوكالة الأناضول في غزة

12/1/2023 10:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد الصحفي في وكالة الأناضول التركية للأنباء منتصر الصواف في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.


وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه باستشهاد الصواف يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا إلى 72 منذ بدء العدوان على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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