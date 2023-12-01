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الملك ينبه لدى لقائه رئيس وزراء إيرلندا من خطورة تداعيات استمرار العدوان على غزة

12/1/2023 10:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نبه جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار، اليوم الجمعة، من خطورة تداعيات استمرار العدوان على غزة، وتفاقم تدهور الوضع الإنساني هناك.


ودعا جلالته في لقاء عقد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بدبي، إلى الضغط لوقف فوري لإطلاق النار، وفك الحصار المفروض لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهل القطاع، الذين يعيشون كارثة حقيقية.


ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن يعمل بشكل حثيث من أجل الحد من نتائج الكارثة الإنسانية في غزة، من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات الأممية والدولية لتوفير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمينها لأهالي القطاع وبشكل مستدام.


كما التقى جلالة الملك، على هامش أعمال المؤتمر، الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان، وزعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، كلا على حدة.


وحضر اللقاءات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

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