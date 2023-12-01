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فيديو- المقاومة تعلن عن عمليات واسعة ضد جيش الاحتلال داخل غزة

12/1/2023 10:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى في بيت حانون شمالي قطاع غزة بأربع قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.


كما أعلنت أن مقاتليها قصفوا حشودا إسرائيلية شمال وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بحي النصر في مدينة غزة.
وكانت سرايا القدس أعلنت قبل ذلك أنها قصفت مستوطنات نيريم وناحل عوز وعلوميم برشقات صاروخية مركزة.

وافادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حيي النصر والشيخ رضوان بمدينة غزة.
ومنذ انتهاء الهدنة صباح اليوم الجمعة شنت المقاومة الفلسطينية هجمات على آليات وتجمعات لجنود الاحتلال في غزة، واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 9 من عناصره


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