حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني أن ذراعه العسكرية -المقاومة الإسلامية- استهدفت تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة.
من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة كريات شمونة شمالي فلسطين.
كما أفاد المراسل بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة مفتوحة في محيط بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوبي لبنان.
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