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حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين

12/1/2023 10:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني أن ذراعه العسكرية -المقاومة الإسلامية- استهدفت تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة.


من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة كريات شمونة شمالي فلسطين.


كما أفاد المراسل بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة مفتوحة في محيط بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوبي لبنان.


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