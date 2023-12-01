مسيرات حاشدة في المملكة تنديداً باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Al Wakeel News)انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة مسيرات حاشدة في عمان ومختلف محافظات المملكة تنديداً باستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين العزل في قطاع غزة وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتكاثف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.



وانطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد في عمان مسيرة شعبية حاشدة استنكرت الأعمال العدائية في قطاع غزة، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها ضد الأشقاء الفلسطينيين العزل، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني .



كما ندد المشاركون في المسيرة بالصمت الدولي حيال المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبين الأمة العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل وفوري لوقف العدوان ومد يد العون للشعب الفلسطيني، ودعم صموده على أرضه لنيل حقوقه المشروعة.



وأكدوا موقف المملكة الثابت والقوي تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود الأهل في غزة.



وفي الطفيلة، انطلقت بعد صلاة الجمعة وسط المدينة مسيرة تضامنية، دعمًا لأهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، وسط مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي، وانتهت المسيرة بوقفة تضامنية تضمنت كلمات نددت بالانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها الأهل في غزة.



وطالب المشاركون العالم بوقف هذا العدوان البربري والهمجي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرين إلى وقوفهم ودعمهم للمجاهدين والمرابطين والصامدين في غزة، منددين بالانتهاكات والممارسات والاعتداءات الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين ضد أهل غزة والقدس والأراضي المحتلة في فلسطين.



وعبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم للحرب على القطاع، فيما رفع المشاركون في المسيرة أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي.



وأكد عدد من المتحدثين في الوقفة التضامنية، أهمية دعم صمود الأهل في غزة، مشيرين إلى أن الوضع خطير، والقضية الفلسطينية على المحك وهناك مخططات تحاك من أجل تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبناء مستوطنات جديدة عليها، مطالبين الدول العربية والإسلامية والعالم بالتحرك لإنقاذ الأبرياء، مشيرين إلى أن الحصار على غزة، هو اعتداء بربري على الإنسانية ويشكل غطرسة وتحديا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية.



ونظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في محافظة العقبة بعد صلاة الجمعة مسيرة تضامنية مع أبناء غزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القطاع .



وحيا المشاركون بالمسيرة المقاومة الفلسطينية، مطالبين دول العالم بالتدخل لرفع الظلم عن المدنيين وفتح الحدود وإدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر، واصفين ما يجري في غزة بالجريمة البشعة ضد الإنسانية.



وأكد المشاركون في المسيرة وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك في دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة شرسة ومجازر مروعة، ورددوا هتافات حيّت صموده على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية.



وخرجت من مسجدي إربد الكبير، والهاشمي وسط إربد بعد صلاة الجمعة مسيرة شارك فيها الآلاف تضامناً مع أهل غزة وتنديداً بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال بشنه على القطاع واستهداف المدنيين الأبرياء .



وندد المشاركون بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتستهدف الأطفال والشيوخ والنساء ودور العبادة والشجر والحجر، مؤكدين أنها حرب إبادة وتطهير عرقي تهدف إلى تفريغ القطاع من أهله .



وثمن عدد من المتحدثين في نهاية المسيرة التي توقفت عند ميدان الشهيد وصفي التل وسط المدينة، موقف الأردن الشجاع قيادة وشعباً في نصرة وإغاثة غزة وجهوده المتواصلة لحشد المجتمع الدولي للضغط، باتجاه وقف العدوان على غزة.



وواصلت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في لواء المزار الجنوبي اليوم الجمعة وقفاتهم الاحتجاجية أمام مسجد جعفر بن أبي طالب الواقع بجانب مقامات الصحابة وسط اللواء تضامنا مع الأهل في غزة.



وأكد المشاركون استمراهم في التضامن المشروع بالوقفات الاحتجاجية وبكل معاني الإدانة لمسلسل الإبادة الجماعية لأهل غزة والضفة، وفي مواجهة الاستهداف الممنهج للقدس والأقصى المبارك.



وندد المشاركون بعدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي ضد الأهل في غزة بعد الهدنة، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود لدعم الصمود الفلسطيني، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وتضمنت الوقفة، كلمات وهتافات داعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، والاعتزاز بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك وولي عهده الهادفة إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لقطاع غزة .



كما نظمت العديد من الفعاليات الشعبية والحزبية في محافظة جرش وقفة تضامنية بوسط البلد دعما لصمود الأهل في غزة، معبرين عن استنكارهم الشديد للهجوم الهمجي والشرس واستئناف العدوان الذي ترتكبه قوات الاحتلال على الأبرياء في غزة والمدن الفلسطينية.



ورفع المشاركون الأعلام الأردنية والفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بمجازر الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وطالبوا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده والوقوف إلى جانب الأهل في فلسطين لوقف هذا العدوان الغاشم .