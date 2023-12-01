طائرة شباب الأهلي .. صدارة الدوري بالعلامة الكاملة

واصل شباب الأهلي، فرض سيطرته على صدارة جدول ترتيب الدوري العام للكرة الطائرة للرجال في الموسم الجاري، بوصوله إلى العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات و12 نقطة، بعد فوزه على ضيفه العين 3-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري، بينما حقق الوصل انتصاره الثالث على حتا 3-1، ليحتل الأول المركز الثاني بتحقيق 3 انتصارات و7 نقاط، ويأتي حتا في المركز الثامن الأخير دون أي انتصارات أو نقاط.

وعاد بني ياس إلى نغمة الانتصارات مرة أخرى بعد تعثره في آخر مباراتين أمام شباب الأهلي والعين، وذلك بفوزه على الجزيرة 3-0، ليصعد إلى المركز الرابع بانتصارين و6 نقاط، ويسبقه الجزيرة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة، وحقق عجمان فوزه الثاني هذا الموسم، وذلك على حساب النصر بنتيجة 3-2، بعد مباراة ماراثونية امتدت لساعتين ونصف الساعة، ليحصد عجمان النقطة 5، ويصعد إلى المركز السادس في ترتيب المسابقة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر في المركز الخامس.

دوري السيدات

ومن ناحية أخرى، حافظ فريق الكرة الطائرة بنادي الشارقة لرياضة المرأة، على صدارته لمجموعته في مسابقة الدوري العام للسيدات بفوزه الكبير على فريق أكاديمية إي لايت 3-0، في الجولة الثالثة من المسابقة، وكان فريق الشارقة، قد فاز بالنتيجة نفسها في مستهل مشواره في المسابقة على كل من فريق أبوظبي سبايكرز، وأكاديمية ابيك.

وأكدت فاطمة العليلي رئيس قسم الألعاب الجماعية في نادي الشارقة لرياضة المرأة، رضاها التام على الفريق وعلى ما حققه من نتائج طيبة حتى الآن في المسابقة،

وأضافت إن الهدف هذا العام هو تحقيق الفوز بمسابقة الدوري العام، وأشارت إلى أن النادي كعادته رصد كل الإمكانيات اللازمة للمنافسة بقوة على الصدارة وحسم اللقب، وأكدت أن الفريق خاض قبل بداية الموسم فترة تحضير داخلية مميزة استكملها بالدخول في معسكر خارجي في كل من البحرين وتركيا.

وأوضحت أن الفريق يضم 19 لاعبة من اللاعبات المميزات، منهن 14 لاعبة مواطنة، و4 لاعبات مقيمات، ولاعبة محترفة، وتضم قائمة الفريق الأول علياء ناصر، منى عباس، أمينة مال الله، فاطمة خالد، فاطمة ثابت، ندوة وسيم، شيخة المهيري، لطيفة الكعبي، ريام السويدي، مشاعل سالم، أسماء أحمد، مهرة محمد، نيهال كبير، مائدة محمد، شيروب مالديرد، وماتيا ماجديك، وأشادت بجهود الجهاز الإداري والفني المكون من عنود المهيري الإدارية، والمدرب الدكتور كريم بن عياد، وكل الأطقم المتعاونة في النادي، كما شكرت الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من قبل مي العامري نائبة مدير نادي الشارقة لرياضة المرأة، ووعدت بمواصلة مشوار تميز الفريق وباقي فرق الكرة الطائرة في النادي حتى نهاية الموسم.

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