حتا يقتنص التعادل في الوقت القاتل من ملعب عجمان

حقق حتا تعادل بطعم الفوز في استاد راشد بن سعيد أمام مستضيفه عجمان بنتيجة 1-1 ضمن الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة متوسطة المستوى، لم ترق للإثارة إلا بعد نهاية الوقت الأصلي، وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني بعد شوط أول سلبي في الأداء والنتيجة لم يشهد هجمات تذكر غير مرتين لصالح عجمان عن طريق روكي وعصام فائز الذي سدد كرة قوية أنقذها الحارس سالم خيري.

وفي الشوط الثاني ظهرت فعالية عجمان الهجومية بفضل دخول برستيج بدلاً عن ناصر عبد الهادي وضاعت فرصة التسجيل بداية الشوط من هيكل الشيخاوي قبل أنت ينجح البديل برستيج في افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 من كرة صنعها هيكل الشيخاوي ببراعة، وكاد عجمان أن يعزز تقدمه عن طريق عصام فائز، وقبل 5 دقائق من النهاية دخل المدافع محمد جابر بديلا لمحمد إسماعيل في عجمان.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة لفوز ثانٍ على التوالي لأصحاب الأرض، صنع ارون تشيبولا فرصة التعادل قبل ثوانٍ من نهاية الوقت البديل "90 +4" حيث توغل داخل الصندوق وارتكب معه البديل محمد جابر مخالفة احتسبها الحكم أحمد سالم ركلة جزاء سجل منها البديل جمال معروف هدف التعادل الذي انتهت عليه المباراة، ليرتفع عجمان للنقطة السابعة وحتا للنقطة الرابعة

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