مجانية المواقف العامة بالشارقة باستثناء الخاضعة للرسوم طوال الأسبوع والعطلات

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن مجانية المواقف العامة في مدينة الشارقة ابتداءً من الثاني من ديسمبر وحتى الرابع من ذات الشهر، والذي يوافق الاثنين المقبل، وذلك باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، تزامناً مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت البلدية أن المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات يتم التعرف والاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء المثبتة أسفل اللوحات الإرشادية، التي توضح أن المنطقة خاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.

وأوضحت البلدية أنه يستأنف عمل المواقف العامة في المدينة واحتساب الرسوم يوم الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر 2023.





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