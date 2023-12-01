مجانية المواقف العامة بالشارقة باستثناء الخاضعة للرسوم طوال الأسبوع والعطلات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن مجانية المواقف العامة في مدينة الشارقة ابتداءً من الثاني من ديسمبر وحتى الرابع من ذات الشهر، والذي يوافق الاثنين المقبل، وذلك باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، تزامناً مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت البلدية أن المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات يتم التعرف والاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء المثبتة أسفل اللوحات الإرشادية، التي توضح أن المنطقة خاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.
وأوضحت البلدية أنه يستأنف عمل المواقف العامة في المدينة واحتساب الرسوم يوم الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر 2023.
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