النمور يسترد نغمة الانتصارات ويضاعف أحزان الصقور

استرد إتحاد كلباء

نغمة الإنتصارات على حساب مضيفه الإمارات

بالفوز عليه 4-2

في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة فوق الوسط شهدت أهدار العديد من الفرص للفريقين، عاد من خلالها "النمور" للإنتصارات التي غابت عنه خلال الجولات الثلاث الماضية والتي شهدت خسارته في مباراتين وتعادله في مباراة، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة متقدما للمركز التاسع' وبقى الصقور الذي تضاعفت أحزانه بالخسارة الخامسة على التوالي برصيد 5 نقاط بالمركز الثالث عشر في جدول ترتيب المنافسة.

ويدين النمور بالفضل في الفوز الكبير للمتالق مهدي قايدي الذي كان النجم الأبرز في اللقاء، بإحرازه الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 6 و 18، مع تسببه في ركلتي جزاء إرتكبهما معه دفاع الصقور إحرز منها فريقه هدفين بواسطة دانيل بيسا ق 55 و أندريس فومبيرجر ق 73، فيما أحرز للصقور فهد بدر ق 38، وباكو الكاسير ق 76 والذي نشط بعده صاحب الأرض وضاعف جهوده لتعديل النتيجة بقيادة عدد من الهجمات لكنه اصطدم بقوة دفاع النمور وتماسكه الذي نجح في المحافظة على تقدمه وأنتزاع النقاط الثلاث من مضيفه.

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