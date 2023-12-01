-->

Saturday, 02 December 2023 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النمور يسترد نغمة الانتصارات ويضاعف أحزان الصقور

12/1/2023 10:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استرد إتحاد كلباء
نغمة الإنتصارات على حساب مضيفه الإمارات
بالفوز عليه 4-2
في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة فوق الوسط شهدت أهدار العديد من الفرص للفريقين، عاد من خلالها "النمور" للإنتصارات التي غابت عنه خلال الجولات الثلاث الماضية والتي شهدت خسارته في مباراتين وتعادله في مباراة، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة متقدما للمركز التاسع' وبقى الصقور الذي تضاعفت أحزانه بالخسارة الخامسة على التوالي برصيد 5 نقاط بالمركز الثالث عشر في جدول ترتيب المنافسة.

ويدين النمور بالفضل في الفوز الكبير للمتالق مهدي قايدي الذي كان النجم الأبرز في اللقاء، بإحرازه الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 6 و 18، مع تسببه في ركلتي جزاء إرتكبهما معه دفاع الصقور إحرز منها فريقه هدفين بواسطة دانيل بيسا ق 55 و أندريس فومبيرجر ق 73، فيما أحرز للصقور فهد بدر ق 38، وباكو الكاسير ق 76 والذي نشط بعده صاحب الأرض وضاعف جهوده لتعديل النتيجة بقيادة عدد من الهجمات لكنه اصطدم بقوة دفاع النمور وتماسكه الذي نجح في المحافظة على تقدمه وأنتزاع النقاط الثلاث من مضيفه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01122023000110011019ID1107522500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث