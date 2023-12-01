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حاكم الشارقة : عيد الاتحاد مناسبة لاستذكار جهود المؤسسين

12/1/2023 10:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إن“عيد الاتحاد 52” مناسبة لاستذكار جهود القادة المؤسسين في بناء وطن على أسس قوية وعلى مبادئ الوحدة والاتحاد.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة : " في الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاتحاد لبلادنا، نُحيّي ونستذكر جهود القادة المؤسسين الذين عملوا يداً بيد لإنجازٍ وطنيٍ مستحق، هو الأعلى مقاماً لمجتمعنا، والأرفعُ شأناً لأبنائنا وبناتنا، وهو وطنٌ واحدٌ متحدٌ يقوم على معاني البذل والعطاء، ويتبنى قيمَ الأصالة والهُوية، ويستندُ على الوحدة والاتحاد، وهما الرباط الأقوى الذي يجمعُ كل أفراد الوطن الغالي، يعيشونه حياةً كريمةً ويحتفلون به حباً وفخراً وانتماء، ويعلّمونه للأجيال الجديدة، عزةً ومنعة وزيادةً في الُلحمة الوطنية".

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