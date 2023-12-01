محمد بن راشد يلتقي عدداً من ملوك ورؤساء الدول وقيادات المنظمات الدولية المشاركين في COP28



التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عدداً من أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية المشاركين في أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" وذلك على هامش الاستقبال الرسمي للوفود الذي جرى اليوم (الجمعة) في مدينة إكسبو دبي.



فقد التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ساحة الوصل كلاً على حدة: صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ودولة نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، كما التقى سموه كريستينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي إضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر الأهم عالمياً في مجال العمل المناخي.



وقد أعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن بالغ ترحيبه بجميع ضيوف دولة الإمارات المشاركين في المؤتمر العالمي الذي تستضيفه الدولة حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 180 رئيس دولة وحكومة من حول العالم، معرباً عن أمله أن يكون هذا المؤتمر مقدمة لجهد دولي مشترك يمكن من خلاله الخروج بنتائج عملية وإيجاد حلول مؤثرة لمعالجة تداعيات التغير المناخي، والاتفاق على الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها وآليات تنفيذها من أجل الحفاظ على الكوكب وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.



وأكد سموه حرص دولة الإمارات على القيام بدور مؤثر في دفع العمل المشترك قدماً على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى تصورات وأطر عمل واضحة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة في تقليل الانبعاثات وحماية البيئة وإيجاد حلول تسهم بفاعلية في تخفيف تأثيرات التغير المناخي، والتكيف معه بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وبنهج يسهم في تسريع تحقيق النتائج المرجوة للحفاظ على كوكب الأرض من المخاطر التي قد يتسبب فيها الارتفاع المستمر لدرجات حرارة الأرض.



حضر اللقاءات في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وعدد من سمو الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين.