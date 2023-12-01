-->

Saturday, 02 December 2023 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


109 شهداء منذ انتهاء الهدنة بغزة

12/1/2023 9:32:21 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح اليوم الجمعة إلى 109 شهداء ومئات الجرحى.

وكانت مصادر طبية ذكرت قبل ذلك أن نحو 100 استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ صباح اليوم.

MENAFN01122023000151011027ID1107522440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث