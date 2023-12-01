109 شهداء منذ انتهاء الهدنة بغزة
التاريخ
12/1/2023 9:32:21 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح اليوم الجمعة إلى 109 شهداء ومئات الجرحى.
وكانت مصادر طبية ذكرت قبل ذلك أن نحو 100 استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ صباح اليوم.
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