«فيفا» يعلن عن الكرة الرسمية لمونديال الكرة الشاطئية «الإمارات 2024»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأديداس عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، وتحمل اسم "CNXT24 PRO BCH"، وتم تصميمها بدقة وابتكار، وتتميز بتصميم ديناميكي يعزز من التراث الغني للكرة الشاطئية الممتزجة بالتكنولوجيا المتطورة.

وتتميز الكرة بوجود كلمة "دبي" بالخط العربي، احتفالًا بالأفق الأيقوني والشواطئ التي تستضيف المونديال في دبي، وستكون بمثابة الخلفية المثالية للبطولة، كما يضمن توزيع الوزن في الكرة تسجيل أهداف وفيرة في كل مباراة.

وتستضيف الإمارات، للمرة الثانية في تاريخها، بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، من 15 إلى 25 فبراير 2024 بدبي بمشاركة 16 منتخباً، ويتنافس منتخب الإمارات في المجموعة الأولى منتخبات مصر والولايات المتحدة وإيطاليا.

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