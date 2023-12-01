قاطعاً الطريق على برشلونة وريال مدريد..بلباو يمدد عقده نجمه نيكو وليامس حتى 2027



مدد الجناح الدولي الإسباني نيكو وليامس عقده مع أتلتيك بلباو لمدة ثلاثة أعوام وتحديدا حتى عام 2027، حسب ما أفاد النادي الباسكي اليوم الجمعة.

وحسب الصحافة الإسبانية، فقد أبدى فريقا ريال مدريد وبرشلونة رغبتهما في التعاقد مع نيكو الذي شارك مع منتخب "لا روخا" في مونديال قطر 2022، إلا أنه فضل تمديد عقده والبقاء في بلباو.

وقال بلباو الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان "الجناح الأحمر والأبيض مدد عقده حتى عام 2027 مع التحدي المتمثل في الاستمرار في تحديد تاريخ نادينا".

وكان عقد نيكو (21 عاما) الشقيق الأصغر للمهاجم إيناكي (29 عاما) الذي يلعب أيضا مع أتلتيك بلباو وقرر الدفاع عن ألوان المنتخب الغاني بدل الإسباني، ينتهي في يونيو 2024.

وسجل نيكو تسعة أهداف في 43 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم الماضي.

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