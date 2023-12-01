تسلا تسلم أول سيارة كهربائية سايبر تراك إلى مشترين

(MENAFN
- Al-Bayan)
سلمت شركة "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية، ومقرها أمريكا، أول سيارة "بيك آب" كهربائية، تعرف باسم "سايبر تراك" أمس الخميس.
وسلم مدير الشركة، إيلون ماسك شخصيا، العديد من السيارات إلى أصحابها.
وقال ماسك، خلال الحدث، الذي أقيم في مدينة "أوستن" بولاية "تكساس" الأمريكية "أعتقد أنه أفضل منتج لدينا. أعتقد أن هذا هو الشيء الأكثر تميزا على الطريق".
وعندما تم كشف النقاب عن السيارة "سايبر تراك"، قبل أربع سنوات، تم التعهد بتاريخ بدء الإنتاج، في نهاية عام 2021، ونطاق سعر يتراوح ما بين 40 ألف دولار و70 ألف دولار. الآن، يكلف الطراز الأرخص مبلغ 61 ألف دولار، والطراز الأغلى 100 ألف دولار.
ولم يتضح بعد المبلغ، الذي دفعه أول مشترين، للسيارة "سايبر تراك".
ومن خلال السيارة الكهربائية "سايبر تراك"، تدخل شركة "تسلا" قطاعا مربحا للغاية في السوق، في أمريكا، حيث إن الشاحنات الصغيرة، من بين السيارات الأكثر شعبية هناك.
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