تسلا تسلم أول سيارة كهربائية سايبر تراك إلى مشترين

سلمت شركة "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية، ومقرها أمريكا، أول سيارة "بيك آب" كهربائية، تعرف باسم "سايبر تراك" أمس الخميس.

وسلم مدير الشركة، إيلون ماسك شخصيا، العديد من السيارات إلى أصحابها.

وقال ماسك، خلال الحدث، الذي أقيم في مدينة "أوستن" بولاية "تكساس" الأمريكية "أعتقد أنه أفضل منتج لدينا. أعتقد أن هذا هو الشيء الأكثر تميزا على الطريق".

وعندما تم كشف النقاب عن السيارة "سايبر تراك"، قبل أربع سنوات، تم التعهد بتاريخ بدء الإنتاج، في نهاية عام 2021، ونطاق سعر يتراوح ما بين 40 ألف دولار و70 ألف دولار. الآن، يكلف الطراز الأرخص مبلغ 61 ألف دولار، والطراز الأغلى 100 ألف دولار.

ولم يتضح بعد المبلغ، الذي دفعه أول مشترين، للسيارة "سايبر تراك".

ومن خلال السيارة الكهربائية "سايبر تراك"، تدخل شركة "تسلا" قطاعا مربحا للغاية في السوق، في أمريكا، حيث إن الشاحنات الصغيرة، من بين السيارات الأكثر شعبية هناك.





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