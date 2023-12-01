50.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 11 شهراً



أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، نحو 50 ألفا و966 حسابا جديدا للمستثمرين خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة على أشهر العام بواقع 9014 حساباً في نوفمبر الماضي و3608 حساباً جديداً في أكتوبر، و3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

وشهدت الحسابات الجديدة قفزة بنسبة 113.3% مع وصولها إلى 9014 حساباً جديداً خلال نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 4226 حساباً في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 4788 حساباً، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان شركة تاكسي دبي، عن طرح 24.99% من إجمالي أسهمها المصدرة في سوق دبي المالي، فيما من المتوقع ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 7 ديسمبر الجاري.

واستحوذت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية"، وفق البيانات، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 12699 حسابا، ثم "بي اتش ام كابيتال" بنحو 9705 حسابات، ثم "الرمز كابيتال" بواقع 8028 حساباً، يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" بـ5180 حساباً، و"الدولية للأوراق المالية" بـ4160 حساباً، و"المشرق للأوراق المالية" بواقع 3223 حساباً.

وجاءت "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" في المركز السابع بنحو 1505 حسابات، ثم "أبوظبي التجاري للأوراق المالية" بنحو 1079 حساباً، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" بـ1014حساباً، و"أرقام للأوراق المالية" بـ831 حساباً، و"اتش أس بي سي الشرق الأوسط" 735 حساباً و"الشارقة الإسلامي للخدمات المالية" بـ641 حساباً، و"شروق للأسهم والسندات" بـ596 حساباً، و"الأنصاري للخدمات المالية" بـ448 حساباً.

من ناحية أخرى، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 3.6 مليون صفقة خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري، على عدد 100 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 190.6 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الفترة المذكورة بنسبة 19.3% أو ما يعادل 36.7 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 16.04% توازي 30.5 مليار درهم، وثالثاً "أرقام سيكيورتيز" بنحو 21.5 مليار درهم أو ما نسبته 11.28%، و"الإمارات دبي الوطني" بـ15.1 مليار درهم بنسبة 7.94%.

وجاءت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" في المركز الخامس بنحو 12.49 مليار درهم أو ما نسبته 6.55%، و"الرمز كابيتال" بنحو 12.1مليار درهم وبنسبة 6.36%، و"اكس كيوب – صانع سوق" بـ9.5 مليار درهم أو ما نسبته 5%، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" بـ5.89 مليار درهم، بحصة 3.09%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز