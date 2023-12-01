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إيفرتون يقدم طعناً بعد خصم 10 نقاط من رصيده

12/1/2023 9:32:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أنه قدم طعنا ضد العقوبة التي فرضتها عليه رابطة الدوري وهي خصم عشر نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية.

وعوقب إيفرتون بخصم 10 نقاط من رصيده في الشهر الماضي بعد ثبوت مخالفته اللوائح الخاصة بالربح والاستدامة في الدوري.

وقال إيفرتون في بيان "قدم نادي إيفرتون لكرة القدم اليوم طعنا ضد قرار لجنة رابطة الدوري الممتاز بخصم 10 نقاط من رصيد النادي.

"الآن ستحال القضية إلى هيئة مختصة بالطعون للنظر فيها."

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