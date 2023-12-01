إيفرتون يقدم طعناً بعد خصم 10 نقاط من رصيده

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أنه قدم طعنا ضد العقوبة التي فرضتها عليه رابطة الدوري وهي خصم عشر نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية.
وعوقب إيفرتون بخصم 10 نقاط من رصيده في الشهر الماضي بعد ثبوت مخالفته اللوائح الخاصة بالربح والاستدامة في الدوري.
وقال إيفرتون في بيان "قدم نادي إيفرتون لكرة القدم اليوم طعنا ضد قرار لجنة رابطة الدوري الممتاز بخصم 10 نقاط من رصيد النادي.
"الآن ستحال القضية إلى هيئة مختصة بالطعون للنظر فيها."
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