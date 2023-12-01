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حمدان بن محمد يطلق مشد دبي لاستزراع وإكثار الشعاب البحرية

12/1/2023 9:32:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، "مشد دبي" لاستزراع وإكثار الشعاب البحرية بحجم يزيد على 400 ألف متر مربع وهو من الأكبر في العالم بمساحة 600 كيلومتر مربع، مشيراً سموه إلى أن دبي شريك عالمي في الحفاظ على البيئة والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "أطلقنا اليوم "مشد دبي" لاستزراع وإكثار الشعاب البحرية بحجم يزيد على 400 ألف متر مربع وهو من الأكبر في العالم بمساحة 600 كيلومتر مربع.. دبي شريك عالمي في الحفاظ على البيئة والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.. حماية الحياة البحرية وتعزيز تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها وتنمية ثروتنا السمكية أهداف استراتيجية نبادر لتحقيقها اليوم لمستقبل آمن للأجيال المقبلة."


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