COP28.. «ألتيرّا» أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي

شهدت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف COP28 إطلاق صندوق "ألتيرّا" أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي برأس مال أساسي أولي قدره 110 مليارات درهم "30 مليار دولار" والذي يشكل إنجازا عالميا جديدا في دفع الجهود من أجل تعزيز العمل المناخي.

ويستهدف صندوق "ألتيرّا" تحفيز الأسواق الخاصة لإطلاق استثمارات مناخية مع التركيز على إحداث تغيير جذري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

ويقوم صندوق ألتيرّا الاستثماري على هيكل مبتكر يستهدف تنشيط الأفكار المبتكَرة وإيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي.

ويستهدف الصندوق جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم "250 مليار دولار" من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد.

وخصص صندوق ألتيرّا البالغ رأس ماله الأساسي الأولي 110 مليارات درهم" 92 مليار درهم "25 مليار دولار" للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية فيما خصص الصندوق 18 مليارات درهم "5 مليارات دولار" للأسواق الناشئة ومن بينها البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية

وستعمل شركة ألتيرّا أكسيليريشن التي تبلغ قيمتها 92 مليار درهم على توجيه رأس المال المؤسسي على نطاق واسع لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد مرن ومحايد مناخياً.

ستُخصص شركة ألتيرّا ترانسفورميشن، راس المال، والبالغة قيمته أكثر من 18 مليار درهم لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار إلى دول الجنوب العالمي لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي وتعوق حصول هذه الدول على رأس المال بتكلفة مناسبة، بالإضافة إلى تهيئة الفرص للاستفادة من التمويل الميسَّر لزيادة جذب الاستثمار المناخي إلى البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية.

ويرتكز الصندوق إلى 4 ركائز أساسية للعمل تتمثل في " تحقيق انتقال منظّم ومسؤول ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة إضافة إلى الحد من الانبعاثات الصناعية إضافة إلى تشجيع ودعم المعيشة المستدامة إضافة إلى تطوير ونشر تكنولوجيا المناخ".

وتشمل فئات الأصول: "البنية التحتية والأسهم الخاصة وأسهم النمو والدين الخاص ورأس المال الاستثماري" فيما تضم استراتيجية التمويل "ألتيرّا أكسليريشن": "التمويل والاستثمارات المباشرة والمشتركة" و"ألتيرّا ترانسفورميشن":" التركيز على التمويل".

وتؤسس شركة "لونيت" لإدارة الاستثمارات البديلة صندوق ألتيرّا الاستثماري وهي شركة تدير استثمارات عالمية وأصولاً تزيد قيمتها على 50 مليار دولار وتركز على الأسواق الخاصة.

وتضم لونيت 150 موظفاً من نخبة الخبراء في القطاع، منهم 80 متخصصاً في مجال الاستثمار، وتعتزم لونيت الاستثمار من خلال التمويل والاستثمارات المباشرة والمشتركة عبر الاستثمار من خلال فئات الأصول الرئيسية "مجموعة الأدوات المالية التي لها خصائص مالية متشابهة وتتصرف بشكل مشابه في السوق" وفي مختلف أنحاء العالم.



