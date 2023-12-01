أحمد بن محمد يحضر أفراح المرّي في دبي

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامه سيف ميزر المرّي بمناسبة زفاف نجله راشد، إلى كريمة المرحوم سلطان درويش المرّي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.





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