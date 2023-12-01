صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى
التاريخ
12/1/2023 9:20:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بشمال فلسطين، بحسب ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي.
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بانفجار صاروخ اعتراضي إسرائيلي في أجواء بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان.
MENAFN01122023000208011052ID1107522379
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.