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مصادر طبية: نحو 100 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على غزة

12/1/2023 9:20:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر طبية إن نحو 100 استشهدوا وأصيب عشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح اليوم الجمعة إثر انتهاء الهدنة.


وكانت حصيلة سابقة أفادت باستشهاد 70 فلسطينيا وإصابة عشرات في القصف الذي يستهدف مناطق سكنية، خاصة في جنوب ووسط قطاع غزة.

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