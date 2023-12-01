مصادر طبية: نحو 100 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على غزة

مصادر طبية: نحو 100 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على غزة
التاريخ
12/1/2023 9:20:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مصادر طبية إن نحو 100 استشهدوا وأصيب عشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح اليوم الجمعة إثر انتهاء الهدنة.
وكانت حصيلة سابقة أفادت باستشهاد 70 فلسطينيا وإصابة عشرات في القصف الذي يستهدف مناطق سكنية، خاصة في جنوب ووسط قطاع غزة.
MENAFN01122023000208011052ID1107522378
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.