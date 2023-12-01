البيت الأبيض: نسعى لتمديد الهدنة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.
يأتي هذا التصريح بعد أن استأنفت إسرائيل حربها على القطاع، مما أسفر خلال بضع ساعات عن استشهاد نحو 100 فلسطيني.
كما يأتي بعد أن قال متحدث باسم البيت الأبيض أمس إن واشنطن ستدعم إسرائيل في حال استأنفت عملياتها العسكرية في القطاع.
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