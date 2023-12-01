البيت الأبيض: نسعى لتمديد الهدنة بغزة

MENAFN - Al Wakeel News)نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.



يأتي هذا التصريح بعد أن استأنفت إسرائيل حربها على القطاع، مما أسفر خلال بضع ساعات عن استشهاد نحو 100 فلسطيني.



كما يأتي بعد أن قال متحدث باسم البيت الأبيض أمس إن واشنطن ستدعم إسرائيل في حال استأنفت عملياتها العسكرية في القطاع.

