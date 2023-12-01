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ارتفاع حصيلة جرحى جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ انتهاء الهدنة

12/1/2023 9:20:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتفاع عدد الإصابات في صفوف قواته إلى 9 منذ انتهاء الهدنة في غزة.


وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق عن إصابة 5 من جنوده ووصف إصابات 3 منهم بالمتوسطة.

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