ارتفاع حصيلة جرحى جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ انتهاء الهدنة

ارتفاع حصيلة جرحى جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ انتهاء الهدنة
التاريخ
12/1/2023 9:20:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتفاع عدد الإصابات في صفوف قواته إلى 9 منذ انتهاء الهدنة في غزة.
وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق عن إصابة 5 من جنوده ووصف إصابات 3 منهم بالمتوسطة.
MENAFN01122023000208011052ID1107522374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.