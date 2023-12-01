ارتفاع حصيلة شهداء غزة الى 109 منذ انتهاء الهدنة
التاريخ
12/1/2023 9:20:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح اليوم الجمعة إلى 109 شهداء ومئات الجرحى.
وكانت مصادر طبية ذكرت قبل ذلك أن نحو 100 استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ صباح اليوم.
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