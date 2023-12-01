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أردوغان: يجب محاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية

12/1/2023 9:20:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحدثا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي انه "لا يمكن تبرير مقتل 16 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء في غزة وتجب محاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية"


واضاف اردوغان :" أصبح واضحا الآن أهمية تأسيس دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"


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