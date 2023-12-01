أردوغان: يجب محاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية

أردوغان: يجب محاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية
التاريخ
12/1/2023 9:20:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحدثا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي انه "لا يمكن تبرير مقتل 16 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء في غزة وتجب محاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية"
واضاف اردوغان :" أصبح واضحا الآن أهمية تأسيس دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"
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