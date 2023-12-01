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مركز التحكيم التجاري الخليجي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي يبحثان التعاون المشترك

12/1/2023 8:14:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحث الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد، مع وفد من محاكم مركز دبي المالي العالمي، التعاون المشترك بهدف التنسيق بين الطرفين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتصل بتطوير عمل التحكيم التجاري، وإجراءات المحاكم، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في منطقة الخليج.

جاء ذلك خلال استقباله للقاضي شملان عبدالرحمن الصوالحي قاضي محكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والأستاذ أحمد عبدالرحمن الكمالي مدير العلاقات الحكومية والدولية ومكتب رئيس المحاكم بالمركز، وذلك في مقر مركز التحكيم التجاري الخليجي بمملكة البحرين.

وبحث الجانبان أوجه التعاون في تحسين جودة ممارسات تسوية المنازعات، ونشر ثقافتها على الشرائح المستهدفة في المنطقة، والتعاون في مجالات رفع الوعي المعرفي، وتعزيز النشر الإعلامي، وتكثيف سبل التدريب وتطوير القدرات، إضافةً إلى تبادل الخبرات والتجارب من خلال ورش العمل والاجتماعات الدورية، وتبادل المعلومات المساعدة في إعداد الدراسات والإحصائيات، وإقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش.

وأكد الدكتور كمال آل حمد، خلال اللقاء، أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين ومع مختلف الوفود القضائية من دول مجلس التعاون في تنمية الخبرات القضائية لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي، وتوسيع آفاق التعاون، والاطلاع على أهم مبادرات تطوير الخدمات القضائية وتطبيقات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والمالية، وتطوير إجراءات المحاكم والتدريب القانوني المتخصص في الموضوعات المستحدثة، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في منطقة الخليج.

وأشار د. آل حمد إلى أهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري الخليجي في تسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار في المنطقة الخليجية بصفتها وجهة عالمية حاضنة للاستثمارات الأجنبية وبوابة لرجال وروّاد الأعمال من جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، مؤكدًا تطلع المركز إلى إثمار هذا التعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي بما ينعكس إيجابًا على صناعة تسوية المنازعات التجارية في مملكة البحرين وعموم منطقة الخليج.

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