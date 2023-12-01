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هل سيتم تجديد الهدنة الانسانية في غزة ؟

12/1/2023 8:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.خليل حية ان حماس منفتحة على اية مفاوضات بغرض وقف اطلاق النار وتمديد الهدنة في غزة

وقال حية في تصريحات صحفية :" كنا على تواصل مع الوسطاء حتى صباح اليوم لكن الحديث عن هدن انتهى عندما بدأ القصف وما زالنا منفتحون على اية مفاوضات بغرض وقف اطلاق النار "

واشار حية ان حماس قدمت ثلاثة عروض للاحتلال الاسرائيلي منذ امس لتمديد الهدنة الا ان الاحتلال رفض ذلك لانه كان قد اتخذ قرارا باستئناف حربه على قطاع غزة

واضاف :" هدف الاحتلال الأول في غزة هو القتل والدمار وتهجير الشعب الفلسطيني و هدف المرحلة المقبلة للاحتلال هو الدفع بجزء من الشعب الفلسطيني نحو مصر"

فيما اكد مسؤول اسرائيلي ان ليس هناك اية مفاوضات لتبادل الاسرى ووقف اطلاق النار

بدورها اكدت الخارجية القطرية ان المفاوضات لا زالت مستمرة لتمديد الهدنة الانسانية ووقف اطلاق النار بغزة

وقال مسؤول اسرائيلي إن بلاده ستدرس الموافقة على يوم هدنة إذا أبدت حركة حماس استعدادا للإفراج عن 10 محتجزين.

MENAFN01122023000208011052ID1107521510

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