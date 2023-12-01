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مسؤول إسرائيلي: المفاوضات لإعادة المحتجزين ستكون تحت إطلاق النار

12/1/2023 8:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن القتال في قطاع غزة سيتواصل لأيام عدة، وأكد أن المفاوضات لإعادة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع "ستكون تحت إطلاق النار.


وقال المسؤول إن إسرائيل ستدرس الموافقة على يوم هدنة إذا أبدت حركة حماس استعدادا للإفراج عن 10 محتجزين.

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