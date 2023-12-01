مسؤول إسرائيلي: المفاوضات لإعادة المحتجزين ستكون تحت إطلاق النار

مسؤول إسرائيلي: المفاوضات لإعادة المحتجزين ستكون تحت إطلاق النار
التاريخ
12/1/2023 8:11:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن القتال في قطاع غزة سيتواصل لأيام عدة، وأكد أن المفاوضات لإعادة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع "ستكون تحت إطلاق النار.
وقال المسؤول إن إسرائيل ستدرس الموافقة على يوم هدنة إذا أبدت حركة حماس استعدادا للإفراج عن 10 محتجزين.
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