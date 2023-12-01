كتائب القسام تستهدف ناقلة جند وثلاثة مواقع صهيونية

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند وثلاثة مواقع صهيونية
التاريخ
12/1/2023 8:11:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام انها استهدفت ناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود بقذيفة "تاندوم" والأسلحة الرشاشة شمال مدينة غزة
كما واعلنت انها قامت بقصف قاعدة "رعيم" العسكرية و سديروت و نتيفوت برشقات صاروخية
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