70 شهيدا منذ استئناف الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الهمجي على غزة

70 شهيدا منذ استئناف الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الهمجي على غزة
التاريخ
12/1/2023 8:11:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة إلى 70 وعشرات المصابين وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
وتوزع الشهداء على جنوب ووسط قطاع غزة، بما في ذلك حي الشجاعية بمدينة غزة.
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