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70 شهيدا منذ استئناف الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الهمجي على غزة

12/1/2023 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة إلى 70 وعشرات المصابين وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.


وتوزع الشهداء على جنوب ووسط قطاع غزة، بما في ذلك حي الشجاعية بمدينة غزة.


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