إصابة 5 جنود إسرائيليين في غلاف غزة

إصابة 5 جنود إسرائيليين في غلاف غزة
التاريخ
12/1/2023 8:11:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود نتيجة سقوط قذيفة هاون صباح اليوم الجمعة في غلاف غزة.
وكانت قد قالت مصادر إسرائيلية إن 4 جنود أصيبوا في معارك شمالي قطاع غزة، وتم نقلهم بمروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.
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