الملك:الفلسطينيون يواجهون تهديدا مباشرا يطال حياتهم

MENAFN - Amman Net) قال الملك عبدالله الثاني، الجمعة، إن الفلسطينيين يواجهون تهديدا مباشرا يطال حياتهم، ففي غزة تم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني من بيوتهم خلال هذه الحرب، وقُتل وأصيب عشرات الآلاف منهم.

وأضاف في كلمته بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في دبي أننا في منطقة تقع على الخطوط الأمامية لآثار التغير المناخي، يزيد الدمار الذي تخلفه الحروب من شدة المخاطر البيئية كشح المياه وانعدام الأمن الغذائي.

وقال إنه في غزة حيث يعيش السكان على كميات ضئيلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الغذاء، تزيد التهديدات المناخية من فظاعة مآسي الحرب.