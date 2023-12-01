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توقف دخول شاحنات المساعدات إلى غزة بعد استئناف القصف الإسرائيلي

12/1/2023 8:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت مصادر أمنية ومن منظمات الإغاثة المصرية، إن دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بين مصر وغزة توقف اليوم الجمعة في أعقاب استئناف إسرائيل حملتها العسكرية بعد هدنة استمرت أسبوعا، وفقا لرويترز.

وزادت المساعدات التي تم تسليمها عبر معبر رفح خلال الهدنة لكن مسؤولي الإغاثة قالوا إنها لا تزال أقل كثيرا من الاحتياجات.


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