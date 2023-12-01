توقف دخول شاحنات المساعدات إلى غزة بعد استئناف القصف الإسرائيلي

توقف دخول شاحنات المساعدات إلى غزة بعد استئناف القصف الإسرائيلي
التاريخ
12/1/2023 8:11:25 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قالت مصادر أمنية ومن منظمات الإغاثة المصرية، إن دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بين مصر وغزة توقف اليوم الجمعة في أعقاب استئناف إسرائيل حملتها العسكرية بعد هدنة استمرت أسبوعا، وفقا لرويترز.
وزادت المساعدات التي تم تسليمها عبر معبر رفح خلال الهدنة لكن مسؤولي الإغاثة قالوا إنها لا تزال أقل كثيرا من الاحتياجات.
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