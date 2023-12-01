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نجم اليونايتد السابق: رونالدو لا زال على قمة لاعبي العالم وصلاح لا يقارن

12/1/2023 8:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد دوايت يورك نجم مانشستر يونايتد السابق، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا زال على قمة لاعبي العالم، رغم رحيله إلى الدوري السعودي.

وقال يورك عبر برنامج "الهدف" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "رونالدو لاعب تاريخي مثل ميسي، والثنائي يتمتع بتاريخ لا يقارن".

وأشار يورك إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، مشيراً إلى أن الفرعون الصغير هو الأجدر بتحديد مستقبله سواء بالبقاء مع الريدز أو الرحيل إلى أحد أندية الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأضاف: "محمد صلاح تأثر في سباق الكرة الذهبية بغياب منتخب مصر عن مونديال 2022، ولكن يبقى صلاح خارج المقارنة مع أي لاعب مصري آخر".

وشدد يورك على أنه يرفض رحيل الهولندي إريك تين هاغ عن تدريب اليونايتد في المرحلة الحالية، مؤكداً: "تين هاغ مدرب جيد، واليونايتد بحاجة إلى الاستقرار الفني".

وأكمل: "مانشستر يونايتد دفع ثمن كثرة التغييرات الفنية بعد رحيل المدير الفني التاريخي أليكس فيرغسون، وفي رأيي اليونايتد بحاجة للانتظار 3 أعوام للعودة بقوة والمنافسة على لقبي البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا".

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