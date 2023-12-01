وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل أكثر من 60 فلسطينياً منذ انتهاء الهدنة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس مقتل أكثر من 60 فلسطينيا منذ انتهاء الهدنة الموقتة الجمعة.

وجاء في بيان "أحصت الوزارة أكثر من 60 شهيدا وعشرات الجرحى نتيجة القصف الجوي على المدنيين في قطاع منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح اليوم الجمعة".

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة إن "الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين صباح اليوم"، مضيفا أن "الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات".

وحذر القدرة من أن "الواقع الصحي في غزة وشمال القطاع كارثي للغاية نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة"، موضحا أن "الامكانيات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية.

وأشار إلى أن "المستشفيات الثلاثة المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الاعداد الكبيرة من الجرحى".

من جهتها حملت حماس إسرائيل مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية، مؤكدة أنها لم تستجب لعروض للإفراج عن المزيد من الرهائن خلال الليل.

وأعلنت حماس في بيان "عرضنا تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضنا تسليم جثامين القتلى من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي"، مؤكدة رفض إسرائيل هذه العروض "لأنّ لديها قرارا مسبقا باستئناف العدوان الإجرامي".

توعد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في تصريح صحافي الجمعة حركة حماس بـ"ضربة قاضية"، بعد ساعات على انتهاء الهدنة في قطاع غزة واستئناف الأعمال العسكرية.





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