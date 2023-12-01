الشيخة فاطمة تستقبل أمينة أردوغان

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم في دبي السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية التي تزور الدولة ضمن وفد بلادها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة إكسبو دبي.

ورحبت سموها بضيفة البلاد متمنية لها زيارة ناجحة وموفقة لوفد بلادها في مؤتمر ( COP28).

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والسيدة أمينة أردوغان عن تمنياتهما أن يوفق قادة دول العالم في وضع خطة طريق واضحة وسريعة ومسؤولة في الحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية التي يواجهها وأهمية مساهمة الجميع في المشاريع والمبادرات النوعية التي تخفف حدة التغيرات المناخية.

كما تبادلتا الأحاديث الودية التي تهم شؤون المرأة والطفولة وسبل دعمهما من خلال البرامج الملائمة بما يخدم تنمية المجتمع ويعزز فرص النمو والازدهار فيه وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بهذه المجالات في البلدين.

من جانبها أعربت السيدة أمينة أردوغان عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتها للدولة.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريما للسيدة أمينة أردوغان.

حضر اللقاء والمأدبة عدد من الشيخات والوفد المرافق للسيدة أمينة أردوغان.

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