إسرائيل وحماس تتبادلان اللوم بشأن انتهاء وقف إطلاق النار مع استئناف القتال

استأنفت إسرائيل القتال في غزة بعد دقائق من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، واتهمت حماس بانتهاك الهدنة، فيما تلقي حماس باللوم على إسرائيل قائلة إنها رفضت عروضا بإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

قالت قطر اليوم الجمعة إن الجهود مستمرة لتجديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأعربت عن "أسفها العميق" لاستئناف القصف الإسرائيلي.

تم إطلاق سراح ما مجموعه 83 إسرائيليا، بينهم مواطنون مزدوجو الجنسية، خلال الهدنة، ويبدو أن معظمهم في صحة جيدة ولكنهم مهتزون، كما تم إطلاق سراح 24 رهينة آخرين - 23 تايلانديًا وفلبينيًا واحدًا - بينهم عدة رجال. تقول إسرائيل إن نحو 125 رجلاً ما زالوا محتجزين كرهائن.

كان معظم الفلسطينيين الـ 240 الذين تم إطلاق سراحهم حتى الآن بموجب وقف إطلاق النار من المراهقين المتهمين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية.

انتهى الاتفاق بعد أسبوع وتمديدات متعددة، رغم الضغوط الدولية من أجل الحفاظ على الهدنة لأطول فترة ممكنة. أدت أسابيع من القصف الإسرائيلي والحملة البرية إلى نزوح أكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أدى إلى أزمة إنسانية.

قُتل أكثر من 13300 فلسطيني - ثلثاهم تقريبًا من النساء والقاصرين - وفقًا لوزارة الصحة في غزة، فيما قُتل نحو 1200 إسرائيلي، معظمهم خلال هجوم حماس المميت في 7 أكتوبر على إسرائيل والذي أدى إلى اندلاع الحرب.









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