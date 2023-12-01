الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية يتوعد حماس بـ«ضربة قاضية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
توعد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الجمعة حركة حماس بـ"ضربة قاضية"، بعد ساعات على انتهاء الهدنة في قطاع غزة واستئناف الأعمال العسكرية.
وقال إيلون ليفي في تصريح صحافي "ستتلقى حماس الآن ضربة قاضية"، متهما الحركة بعدم تسليم قائمة رهائن تعتزم إطلاق سراحهم لقاء معتقلين فلسطينيين في حال تمديد الهدنة عملا بالاتفاق الذي كان ساريا، وبإطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية قبل انتهاء الهدنة عند الساعة 7,00 (5,00 ت غ) الجمعة.
وأضاف "للأسف قررت حماس وضع حد للهدنة بعدم إفراجها عن كل النساء المخطوفات".
من جهتها حملت حماس إسرائيل مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية، مؤكدة أنها لم تستجب لعروض للإفراج عن المزيد من الرهائن خلال الليل.
وأعلنت حماس في بيان "عرضنا تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضنا تسليم جثامين القتلى من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي" مؤكدة رفض إسرائيل هذه العروض "لأنّ لديها قرارا مسبقا باستئناف العدوان الإجرامي".
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