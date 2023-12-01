الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية يتوعد حماس بـ«ضربة قاضية»

توعد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الجمعة حركة حماس بـ"ضربة قاضية"، بعد ساعات على انتهاء الهدنة في قطاع غزة واستئناف الأعمال العسكرية.

وقال إيلون ليفي في تصريح صحافي "ستتلقى حماس الآن ضربة قاضية"، متهما الحركة بعدم تسليم قائمة رهائن تعتزم إطلاق سراحهم لقاء معتقلين فلسطينيين في حال تمديد الهدنة عملا بالاتفاق الذي كان ساريا، وبإطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية قبل انتهاء الهدنة عند الساعة 7,00 (5,00 ت غ) الجمعة.

وأضاف "للأسف قررت حماس وضع حد للهدنة بعدم إفراجها عن كل النساء المخطوفات".

من جهتها حملت حماس إسرائيل مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية، مؤكدة أنها لم تستجب لعروض للإفراج عن المزيد من الرهائن خلال الليل.

وأعلنت حماس في بيان "عرضنا تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضنا تسليم جثامين القتلى من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي" مؤكدة رفض إسرائيل هذه العروض "لأنّ لديها قرارا مسبقا باستئناف العدوان الإجرامي".





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