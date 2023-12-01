125 ألف جندي خلال 6 أشهر .. روسيا تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية

أفاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية فقدت خلال الهجوم المضاد الذي استمر 6 أشهر أكثر من 125 ألف جندي، و16 ألف قطعة سلاح.

وقال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية، عبر تقنية الفيديو: "خلال ستة أشهر مما يسمى بالهجوم المضاد، فقد العدو أكثر من 125 ألف شخص و16 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "مجموعات من القوات الروسية تلحق أضرارا نارية فعالة وقوية بالقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة لذلك، انخفضت قدراتها القتالية بشكل كبير".

وأشار شويغو إلى أن التعبئة الكاملة في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة الغربية وإدخال الاحتياطيات لم تغير الوضع.

وتابع: "هذه الأعمال اليائسة لم تؤد إلا إلى زيادة عدد الخسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

وقال وزير الدفاع الروسي: "سنواصل إجراء الدفاع وزيادة الإمكانات القتالية للقوات المسلحة، مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة".

ويتعذر التحقق من بيانات طرفي الصراع من مصدر مستقل.





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